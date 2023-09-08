Сафонов: Сборная России готова к матчу с Катаром — нет никакого напряжения

Вратарь сборной Россиирассказал о настрое команды перед товарищеским матчем с

«Я бы не связывал никак мероприятие в Белокаменке с подготовкой к матчу.

Никакого напряжения сейчас нет. Для меня любой праздник с детьми — всегда приятно. Готова ли команда к матчу с Катаром? Думаю, да», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Ранее на этой неделе игроки национальной команды провели в Белокаменке (Мурманская область) тренировку и мастер-класс для детей из областных школ на поле в плавучем доке, построенном для матча Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.

Матч между сборными России и Катара пройдет 12 сентября в Эль-Вакре. За день до этого еще одна сборная России, составленная из игроков до 21 года, проведет второй матч с олимпийской сборной Египта. Первый завершился вничью — 1:1.