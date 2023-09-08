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    Сафонов: Сборная России готова к матчу с Катаром — нет никакого напряжения

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Катара Товарищеские матчи
    Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал о настрое команды перед товарищеским матчем с Катаром.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Я бы не связывал никак мероприятие в Белокаменке с подготовкой к матчу.

    Никакого напряжения сейчас нет. Для меня любой праздник с детьми — всегда приятно. Готова ли команда к матчу с Катаром? Думаю, да», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

    Ранее на этой неделе игроки национальной команды провели в Белокаменке (Мурманская область) тренировку и мастер-класс для детей из областных школ на поле в плавучем доке, построенном для матча Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.

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