ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Египет (U23) — РоссияХодьба с мячом. Замены Карпина и сэйвы Агкацева спасли сборную России в Суэце
  • 10:19
    • «Факел» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера
  • 08:20
    • Соболенко стала второй финалисткой Открытого чемпионата США
  • 07:55
    • Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором
  • 10:19
    • Electronic Arts выпустила трейлер UFC 5
  • 08:08
    • Гауфф обыграла Мухову и вышла в финал US Open-2023
    Все новости спорта

    Рауль может стать главным тренером «Вильярреала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Вильярреал Реал Мадрид
    Главный тренер молодежной команды мадридского «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить основную команду «Вильярреала», пишет Marca.

    Рауль Гонсалес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рауль Гонсалес

    Отмечается, что 46-летний специалист уже сообщил об интересе «подводников» руководству мадридского клуба. В настоящее время стороны рассматривают это предложение.

    Напомним, что ранее «Вильярреал» покинул главный тренер Кике Сетьен, возглавлявший клуб с октября 2022 года.

    «Вильярреал» также рассматривает возможность назначения Хулена Лопетеги и Пачеты.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В четырех турах Ла Лиги «Вильярреал» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Грузины дадут бой именитым испанцам
  • Грузия — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Португалия обыграет Словакию благодаря голам Роналду?
  • Словакия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Локомотив» сдержит СКА на своей территории
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Грузия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словакия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шелтон — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Турция — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Азербайджан — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры