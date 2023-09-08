Рауль может стать главным тренером «Вильярреала»

Рауль Гонсалес Фото: globallookpress.com
Отмечается, что 46-летний специалист уже сообщил об интересе «подводников» руководству мадридского клуба. В настоящее время стороны рассматривают это предложение.
Напомним, что ранее «Вильярреал» покинул главный тренер Кике Сетьен, возглавлявший клуб с октября 2022 года.
«Вильярреал» также рассматривает возможность назначения Хулена Лопетеги и Пачеты.
Календарь и таблица испанской Примеры
В четырех турах Ла Лиги «Вильярреал» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.