Рауль может стать главным тренером «Вильярреала»

Главный тренер молодежной команды мадридского «Реала»может возглавить основную команду «Вильярреала», пишет Marca.

Отмечается, что 46-летний специалист уже сообщил об интересе «подводников» руководству мадридского клуба. В настоящее время стороны рассматривают это предложение.

Напомним, что ранее «Вильярреал» покинул главный тренер Кике Сетьен, возглавлявший клуб с октября 2022 года.

«Вильярреал» также рассматривает возможность назначения Хулена Лопетеги и Пачеты.

Календарь и таблица испанской Примеры

В четырех турах Ла Лиги «Вильярреал» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.