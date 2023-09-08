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    Карпин: Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Катара
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче с Катаром.

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    «Все ли игроки сборной назовут, где я играл? Спросите, я откуда знаю. Удалось ли познакомиться с ребятами? Имена продолжаю и не знать. Главное — как играют.

    Вчера говорил, что оценки давать не стал. Понимание какое-то есть. Кто-то быстрее впитывает информацию, кто-то дольше. Кто-то чувствует жару, а кто-то нет. По одной игре не стал делать каких-то выводов.

    Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», — цитирует Карпина «Чемпионат».

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