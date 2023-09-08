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    Асхабадзе рассказал, почему Ташуев стал новым главным тренером «Факела»

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    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    Предыдущим местом работы Ташуева был «Ахмат», откуда его уволили после четырех туров в текущем чемпионате России. В прошлом сезоне грозненская команда под его руководством заняла пятое место.

    «Ташуев — опытный тренер с очень глубокой мыслью, своей философией. Мы надеемся, что он нам поможет. Результаты "Ахмата" в прошлом сезоне говорят сами за себя.

    В последнее время мы потеряли интенсивность и агрессию, чем и славился "Факел". Надеемся, что с Ташуевым мы это вернем.

    Мы будем биться до конца, настроение боевое. Команда готова реализовывать задачи поступательно, главная из которых — остаться в РПЛ», — приводит слова Асхабадзе «Чемпионат».

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