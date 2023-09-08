Асхабадзе рассказал, почему Ташуев стал новым главным тренером «Факела»

Генеральный директор «Факела»прокомментировал назначениена пост главного тренера.

Предыдущим местом работы Ташуева был «Ахмат», откуда его уволили после четырех туров в текущем чемпионате России. В прошлом сезоне грозненская команда под его руководством заняла пятое место.

«Ташуев — опытный тренер с очень глубокой мыслью, своей философией. Мы надеемся, что он нам поможет. Результаты "Ахмата" в прошлом сезоне говорят сами за себя.

В последнее время мы потеряли интенсивность и агрессию, чем и славился "Факел". Надеемся, что с Ташуевым мы это вернем.

Мы будем биться до конца, настроение боевое. Команда готова реализовывать задачи поступательно, главная из которых — остаться в РПЛ», — приводит слова Асхабадзе «Чемпионат».

«Факел» находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче воронежский клуб встретится на выезде с «Уралом». Игра состоится 17 сентября, начало — в 14:00 мск.