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    Нидерланды — Греция. Онлайн

    Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024 между сборными Нидерландов и Греции

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    Нидерланды
    Сегодня в Эйндховене сборная Нидерландов в рамках 5-го тура отбора к Евро-2024 сыграет против сборной Греции. За ходом матча группы B приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Нидерланды

    Голландская сборная соперничает в группе B с коллективами из Франции, Греции, Ирландии и Гибралтара. «Оранжевые» сыграли в отборе только два матча и сейчас занимают четвертое место в таблице, набрав 3 очка.

    Два предыдущих тура подопечные Роналда Кумана пропускали из-за участия в решающей стадии Лиги Наций. Голландцы провалили домашний «Финал Четырех», сначала проиграв в полуфинале сборной Хорватии по пенальти, а потом уступили третье место итальянцам.

    Отбор на Евро сборная Нидерландов начала с сокрушительного поражения от французов — 0:4. Во втором туре «оранжевые» без особых проблем справились со сборной Гибралтара, отправив в ворота соперника три безответных мяча (3:0).

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    Греция

    Сборная Греции провела в отборе 3 матча и набрала в них 6 очков. Сейчас коллектив Густаво Пойета занимает второе место в таблице и отстает от лидирующих французов на 6 баллов.

    Именно «трехцветным» греческая сборная проиграла в 3-м туре (0:1). Единственный мяч был забит Килианом Мбаппе на 55-й минуте с пенальти.

    Это поражение стало для сборной Греции первым после двух побед на старте турнира. В первом туре «эллины» разгромили на выезде Гибралтар (3:0), во втором коллектив Пойета одержал волевую победу над ирландцами (2:1).

    Личные встречи

    Сборные провели между собой 8 матчей во всех турнирах, включая официальные и товарищеские встречи. На счету Нидерландов 5 побед, греки выиграли дважды и еще один раз был зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Греция с коэффициентом 2.09.

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