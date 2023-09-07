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    Модрич: Я счастлив в «Реал» и не думаю о других вариантах

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о возможном переходе в один из клубов Саудовской Аравии.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Я счастлив и удовлетворен в "Реале", и пока это так, я не думаю о других вариантах. И мне не нужно тешить свое эго этими историями о больших предложениях.

    Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и в мадридском клубе», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

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    • Напомним, что действующий контракт хорвата с «королевским» клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 4-х матчей и не отметился результативными действиями.

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