Бонгонда, Кассьерра и Тюкавин — претенденты на приз лучшему игроку июля-августа в РПЛ

Российскаяназвала имена претендентов на приз лучшему игроку по итогам июля и августа.

В список номинантов попали Матео Кассьерра («Зенит»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Тео Бонгонда («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Победитель будет определен по результатам голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

Лучший игрок месяца также получит дополнительные бонусы в итоговом голосовании Герои РПЛ на финише сезона.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после семи туров, опережая на три очка «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».