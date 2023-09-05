Рамос: С нетерпением жду того момента, когда снова смогу ощутить на себе футболку «Севильи»

Новичокпрокомментировал возвращение в испанский клуб.

«Сегодня для меня особенный день, очень волнительный — я возвращаюсь домой. С нетерпением жду того момента, когда снова смогу ощутить на себе футболку "Севильи". Прошло 18 лет с тех пор, как я ушел. Хочу воспользоваться возможностью, чтобы извиниться и попросить прощения у всех болельщиков "Севильи", которые чувствовали себя оскорбленными из‑за поступков и жестов, которые я совершил в то время.

Жду, когда выйду на поле стадиона "Санчес Писхуан" и снова встречусь со всеми вами. Это мой долг не только перед самим собой, но и перед семьей, перед моим отцом и дедом, который в детстве сделал меня болельщиком Севильи», — приводит слова Рамоса Marca.

Рамос находился в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» в июне этого года. В сезоне-2022/2023 защитник провел 45 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.