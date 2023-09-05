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    В «Арисе» анонсировали возвращение Кокорина

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    Кипрский «Арис» анонсировал возвращение в команду российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    32-летний форвард выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Видеоролик с анонсом возвращения футболиста кипрский клуб опубликовал в соцсетях.

    В составе кипрской команды Кокорин сыграл 30 матчей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом россиянин стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком высшего дивизиона Кипра.

    Нынешним летом Кокорин вернулся в «Фиорентину», с которой у него есть действующий контракт. Он прошел тренировочные сборы в итальянском клубе и попал в заявку на сезон, но на поле почти не выходит.

    Россиянина один раз выпустили на замену в Кубке Италии и еще один, на три минуты, — в квалификации Лиги конференций.

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