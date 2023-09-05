В «Арисе» анонсировали возвращение Кокорина

Кипрский «Арис» анонсировал возвращение в команду российского нападающегоиз итальянской «Фиорентины».

32-летний форвард выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Видеоролик с анонсом возвращения футболиста кипрский клуб опубликовал в соцсетях.

В составе кипрской команды Кокорин сыграл 30 матчей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом россиянин стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком высшего дивизиона Кипра.

Нынешним летом Кокорин вернулся в «Фиорентину», с которой у него есть действующий контракт. Он прошел тренировочные сборы в итальянском клубе и попал в заявку на сезон, но на поле почти не выходит.

Россиянина один раз выпустили на замену в Кубке Италии и еще один, на три минуты, — в квалификации Лиги конференций.