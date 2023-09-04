«Тюмень» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:2, обзор голов

«Арсенал» Тула Фото: globallookpress.com
На голы Кирилла Большакова и Джонатана Окоронкво хозяева ответили взятием ворот Евгения Татаринова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Тюмень — Арсенал Тула 1:2
Голы: 0:1 Кирилл Большаков (26'), 0:2 Джонатан Окоронкво (40'), 1:2 Евгений Татаринов (58') Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Druzhinin I., Kasatkin N., Markelov I., Никита Печенкин, Денис Самойлов, Shadrin P., Владислав Шитов, Sinyak A., Евгений Татаринов Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Максим Кайнов, Ансор Хабибов, Александр Коротков, Makarov A., Алекс Мацукатов, Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов, Сергей Ткачёв Предупреждение: Никита Кокарев (90+4')
«Арсенал» с 10 очками поднялся на 12-е место в первой лиге. «Тюмень» с 13 очками идет на 4-й строчке в турнирной таблице.