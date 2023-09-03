Пиняев: Не думаю, что у нас что‑то надломилось во втором тайме

Нападающийпрокомментировал результат матча против(3:2).

«Что случилось во втором тайме? На самом деле не думаю, что проблема в нас, просто "Балтика" вышла с запредельным настроем. Они забили, а там психологический фактор сработал. Но мы удержали игру, старались играть дисциплинированно, выполняли требования тренера и это принесло три очка.

Тревога от счета на табло есть всегда, неважно, ведешь или нет. Понимали, что нужно играть аккуратно в обороне и забивать. Не думаю, что у нас что‑то надломилось во втором тайме. Так в любом матче: проигрывающая команда психологически задавливает и играет в навал. Игра исключением не стала, хорошо, что счет удержали», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. «Балтика» (3) находится на последней, 16-й строчке.