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    • Гол Головина помог «Монако» обыграть «Ланс» в матче Лиги 1
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    Головин: Важно было выиграть, набрать три очка

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Ланс Монако
    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Лансом» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. В принципе в этой игре всё сложилось так, как и планировали. Хорошо что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счёте. Это всегда придаёт уверенности.

    Приятно, что организованно и дисциплинированно действовали в обороне. Это тоже важно после трех пропущенных мячей в прошлом туре. В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера.

    Первое место в таблице после четырёх туров? Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет. Все главные матчи впереди, сыграно слишком мало и говорить о том кто на каком месте находится преждевременно», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Напомним, Головин в этой игре забил мяч на 36-й минуте встречи. «Монако» набрал десять очков по итогам четырех туров и занимает первую строчку турнирной таблицы турнира.

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