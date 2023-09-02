Осинькин: Мы пока играем хорошо, но точно это не чемпионская игра

Главный тренерподвел итог матча против(3:0).

«Первое место? Не хочу про эти ощущения. Это все на середине первого круга, когда вся борьба еще впереди. Мы пока играем хорошо, но точно это не чемпионская игра. Есть куда прогрессировать. На маленький перерыв уходим с хорошим настроением. Надо подлатать наши "болячки" и идти дальше. Пока это только старт сезона.

Честно скажу, не знаю, кто больше забил. В чем секрет? Когда‑то должно было начать залетать. В прошлом году был маленький недобор возможных мячей. Во‑вторых, я знаю, с кем мы играли. Такой результативности со "Спартаком", ЦСКА или "Зенитом" может не быть. Мы твердо должны стоять на земле и понимать, с кем и во что играем», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Крылья Советов» набрали 14 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. «Факел» расположился на 14-й строчке.