«Челси» — «Ноттингем Форест»: счет матча 0:1, обзор гола

обыграл(1:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Энтони Эланга на 48-й минуте. Футболист ворвался в штрафную, получил отличную передачу и первым же касанием отправил мяч низом в правый угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Ноттингем Форест 0:1 Гол: 0:1 Энтони Эланга (48') Челси: Роберт Санчес, Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Леви Колвилл, Мало Гюсто (Михаил Мудрик, 77'), Конор Галлахер (Коул Палмер, 62'), Мойсес Кайседо (Ян Матсен, 77'), Бен Чилвел (Чуквунонсо Мадуэке, 62'), Рахим Стерлинг, Enzo Fernandez, Николас Джексон Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Крис Вуд, 65'), Морган Гиббз-Уайт, Ryan Yates, Ола Эйна (Шейку Куйяте, 73'), Данило (Энтони Эланга, 45'), Орел Мангала (Нуну Тавареш, 73'), Серж Орье (Гонсало Монтьель, 72'), Скотт Маккена, Джо Уорролл, Вийи Боли, Мэтт Тёрнер Предупреждения: Бен Чилвел (31'), Николас Джексон (36'), Ола Эйна (41'), Конор Галлахер (43'), Ryan Yates (61'), Нуну Тавареш (86'), Мэтт Тёрнер (90 + 8')

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 9-е место в таблице АПЛ (6 очков). «Челси» — на 11-й позиции (4).