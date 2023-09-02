«Хоффенхайм» уверенно обыграл «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

Обзор матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги.

В одном из матчей «Хоффенхайм» одержал победу над «Вольфсбургом» (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Германии.

Первый гол забили гости на 36-й минуте. Отличился форвард Тьягу Томаш.

Дальше забивал только «Хоффенхайм». Сначала на 45+2-й минуте Джон Энтони Брукс сравнял счет, а затем форвард хозяев Максимилиан Байер и вовсе вывел свою команду вперед — 2:1.

Точку в этом матче поставил полузащитник «Хоффенхайма» Роберт Сков на 74-й минуте встречи.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Вольфсбург 3:1 Голы: 0:1 Тьягу Томаш (36'), 1:1 Джон Брукс (45 + 2'), 2:1 Максимилиан Байер (60'), 3:1 Роберт Сков (74') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт, Джон Брукс, Аттила Салаи, Ила Бебу, Гриша Прёмель, Флориан Гриллич, Андрей Крамарич, Мариус Бюльтер (Роберт Сков, 59'), Максимилиан Байер (Мергим Бериша, 68'), Ваутер Вегорст Вольфсбург: Тьягу Томаш (Кевин Паредес, 68'), Йонас Винд, Вацлав Черны (Якуб Каминьский, 83'), Ловро Майер (Amin Sarr, 68'), Максимилиан Арнольд, Маттиас Сванберг (Янник Герардт, 78'), Рожерио, Цедрик Цезигер, Максанс Лакруа, Йоаким Мехле (Боте Баку, 68'), Коэн Кастельс Предупреждения: Ваутер Вегорст (10'), Ила Бебу (25'), Йоаким Мехле (43'), Маттиас Сванберг (74')

После этого матча «Хоффенхайм» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе. «Вольфсбург» — на 6-й позиции (6).

В параллельном матче «Аугсбург» сыграл в результативную ничью с «Бохумом» (2:2).

Первый гол забили хозяева на 35-й минуте встречи, отличился Дион Белё. Уже на 45+3-й минуте «Бохум» сумел сравнять счет благодаря голу Такумы Асано.

Во 2-м тайме команды вновь обменялись голами. Сначала на 62-й минуте форвард «Аугсбурга» Эрмедин Демирович вывел свою команду вперед. Затем спустя всего 2 минуты все тот же Асано сделал дубль и установил окончательный результат — 2:2.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Бохум 2:2 Голы: 1:0 Дион Дрена Белё (35'), 1:1 Такума Асано (45 + 3'), 2:1 Эрмедин Демирович (62'), 2:2 Такума Асано (64') Аугсбург: Финн Дамен, Арне Энгелс (Роберт Гумни, 78'), Максимилиан Бауэр, Феликс Удуохай, Мадс Педерсен, Рубен Варгас (Ирвин Кардона, 78'), Эльвис Реджбечай (Tim Breithaupt, 78'), Никлас Дорш, Эрмедин Демирович, Дион Дрена Белё (Арне Майер, 87'), Филлип Тиц (Фредрик Йенсен, 66') Бохум: Такума Асано (Мориц Брошински, 81'), Филипп Хофман (Кристофер Антви-Адджей, 71'), Максимилиан Виттек, Матуш Беро (Lukas Daschner, 81'), Энтони Лосийя, Кевин Штёгер, Феликс Пасслак, Бернардо (Кевен Шлоттербек, 90'), Иван Ордец, Эрхан Машович, Мануэль Риман Предупреждения: Мадс Педерсен (38'), Эльвис Реджбечай (44'), Матуш Беро (46'), Феликс Пасслак (48')

После этого матча «Аугсбург» занимает 12-е место в таблице Бундеслиги (2 очка). «Бохум» — на 13-й позиции (2).