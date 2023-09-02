Защитник «Барселоны» стал игроком «Жироны»

Эрик Гарсия Фото: globallookpress.com
Гарсия будет выступать за «Жирону» на правах аренды. Контракт рассчитан до июня 2024 года.
Также известно, что в договоре отсутствует опция обязательного выкупа. Следующим летом Эрик сможет вернуться в каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави хотел, чтобы Гарсия остался в команде, но игрок решил сменить обстановку из-за отсутствия игрового времени.
Напомним, ранее этим летом «Барселона» выкупила у «Жироны» полузащитника Ориоля Ромеу.