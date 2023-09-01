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    «Милан» обыграл «Рому» в матче Серии А

    «Рома» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Милан» одержал гостевую победу над «Ромой» (2:1) в матче 3-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол забили гости уже на 9-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота «Ромы», а форвард «россонери» Оливье Жиру уверенно пробил с точки.

    «Милан» удвоил свое преимущество на 48-й минуте. Форвард гостей Рафаэл Леау чудесным образом замкнул передачу от партнера по команде — 2:0.

    Уже на 90+2-й минуте «Рома» сократила отставание до минимума. Защитник команды Леонардо Спинаццола прошел нескольких игроков обороны соперника, ударил по воротам, а мяч благодаря рикошету оказался в ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Милан 1:2
    Голы: 0:1 Оливье Жиру (пенальти) (9'), 0:2 Рафаэл Леау (48'), 1:2 Леонардо Спинаццола (90 + 2') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини (Riccardo Pagano, 79'), Крис Смоллинг, Диего Льоренте, Зеки Челик (Леонардо Спинаццола, 70'), Бриан Кристанте, Леандро Паредес (Эдоардо Бове, 71'), Уссем Ауа (Лоренцо Пеллегрини, 31'), Никола Залевский, Стефан Эль-Шаарави (Ромелу Лукаку, 70'), Андреа Белотти Милан: Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 77'), Оливье Жиру (Томмазо Побега, 70'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 76'), Тейьяни Рейндерс, Раде Крунич, Рубен Лофтус-Чик (Пьер Калюлю, 65'), Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Малик Тшау, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Фикайо Томори (19'), Рубен Лофтус-Чик (34'), Фикайо Томори (61'), Леандро Паредес (70'), Ромелу Лукаку (85'), Ноа Окафор (90 + 7')

    После этого матча «Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А с 9-ю баллами в активе. «Рома» — на 18-й позиции (1).

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