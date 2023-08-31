Семин: Миранчуку нужно много работать и стараться добиваться места в стартовом составе

Бывший главный тренерпрокомментировал новость о том, что полузащитникпроведет текущий сезон ви не вернется в

«Сейчас ему нужно много работать, представлять к себе требования, которые есть у этой команды, и каждый день стараться добиваться места в стартовом составе. Потому что изначально, когда он приходил в "Аталанту", на мой взгляд, группа руководителей направила Алексея не в ту команду, где играют в его футбол. Вот и все», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.