Игнашевич: Нужно было надежно сыграть с такой командой в обороне, особенно во втором тайме

Главный тренерпрокомментировал победу в матче Кубка России с(1:0).

«Что значит эта победа с эмоциональной точки зрения? Эмоции — это хорошее зерно в умы наших футболистов, что мы можем побеждать и играть дисциплинированно с хорошей командой.

Нужно было надежно сыграть с такой командой в обороне, особенно во втором тайме, когда вышли бразильцы. Хотелось бы забивать побольше. Делая замены, думали о следующей игре с "Локомотивом". Мусаев в сборной? Поздравим его. Раз вызвали, значит, заслужил. Он — перспективный нападающий», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

После трех матчей «Балтика» лидирует в группе С, набрав 9 очков. «Зенит» — на втором месте (6 очков).