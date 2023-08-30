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    Игнашевич: Нужно было надежно сыграть с такой командой в обороне, особенно во втором тайме

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу в матче Кубка России с «Зенитом» (1:0).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Что значит эта победа с эмоциональной точки зрения? Эмоции — это хорошее зерно в умы наших футболистов, что мы можем побеждать и играть дисциплинированно с хорошей командой.

    Нужно было надежно сыграть с такой командой в обороне, особенно во втором тайме, когда вышли бразильцы. Хотелось бы забивать побольше. Делая замены, думали о следующей игре с "Локомотивом". Мусаев в сборной? Поздравим его. Раз вызвали, значит, заслужил. Он — перспективный нападающий», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    После трех матчей «Балтика» лидирует в группе С, набрав 9 очков. «Зенит» — на втором месте (6 очков).

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