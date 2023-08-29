«Райо Вальекано» — «Атлетико»: счет матча 0:7, обзор голов

«Атлетико» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Молина, Альваро Мората (дважды), Анхель Корреа и Маркос Льоренте.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Атлетико 0:7
Голы: 0:1 Антуан Гризманн (2'), 0:2 Мемфис Депай (16'), 0:3 Науэль Молина (36'), 0:4 Альваро Мората (73'), 0:5 Анхель Корреа (79'), 0:6 Альваро Мората (84'), 0:7 Маркос Льоренте (86') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино (Пеп Чаварриа, 82'), Иси Паласон (Jorge De Frutos Sebastian, 67'), Оскар Валентин, Унаи Лопес (Пате Сисс, 46'), Альваро Гарсия, Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 60'), Оскар Трехо (Ранди Нтекья, 46') Атлетико: Мемфис Депай (Альваро Мората, 35'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 76'), Янник Карраско (Самуэль Лино, 68'), Pablo Barrios (Чаглар Сёюнджю, 76'), Родриго Де Пауль (Маркос Льоренте, 68'), Сауль Ньигес, Марио Эрмосо, Аксель Витсель, Стефан Савич, Науэль Молина, Ян Облак Предупреждения: Иси Паласон (39'), Pablo Barrios (49'), Флорьян Лежён (64'), Антуан Гризманн (75'), Альфонсо Эспино (81'), Марио Эрмосо (86'), Иван Балью (87')
Календарь и таблица испанской Примеры
Победа позволила «Атлетико» набрать сем очков и подняться на второе место в турнирной таблице Примеры. У «Райо Вальекано» шесть пунктов и восьмая строчка.