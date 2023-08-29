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    Аршавин вспомнил о победе «Зенита» в Суперкубке УЕФА

    Футбол Суперкубок УЕФА
    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о победе «Зенита» в матче Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «В России вообще только мы выиграли Суперкубок УЕФА. Мало таких людей в нашей стране, кто является обладателем Суперкубка. Осознавая это, значимость той победы растёт.

    Когда в матче счёт стал 2:0 и мы остались вдесятером, тогда чувство было, что "МЮ" торопился, хотели быстро всё разыграть, спорили с арбитром, поэтому они в целом всё равно хотели победить.

    Нам удалось победить, потому что многие футболисты команды находились на пике карьеры, играли в лучший футбол и, конечно, характер у большинства игроков был очень сильным, многие проявляли лидерские качества тогда, когда это нужно было команде», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Матч прошел ровно 15 лет назад, 29 августа 2008 года. Тогда «Зенит» победил со счетом 2:1.

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