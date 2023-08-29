Аршавин вспомнил о победе «Зенита» в Суперкубке УЕФА

Экс-футболист сборной Россиивысказался о победев матче Суперкубка УЕФА с

«В России вообще только мы выиграли Суперкубок УЕФА. Мало таких людей в нашей стране, кто является обладателем Суперкубка. Осознавая это, значимость той победы растёт.

Когда в матче счёт стал 2:0 и мы остались вдесятером, тогда чувство было, что "МЮ" торопился, хотели быстро всё разыграть, спорили с арбитром, поэтому они в целом всё равно хотели победить.

Нам удалось победить, потому что многие футболисты команды находились на пике карьеры, играли в лучший футбол и, конечно, характер у большинства игроков был очень сильным, многие проявляли лидерские качества тогда, когда это нужно было команде», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч прошел ровно 15 лет назад, 29 августа 2008 года. Тогда «Зенит» победил со счетом 2:1.