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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Ташуев: Абаскалю нужно быть последовательным в своих решениях

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    Экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказаля о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Команда напоминает себя прошлогоднего образца. Она показывает сначала интересный и комбинационный футбол, а потом начинаются резкие перемены, причем это происходит после поражений. Хотя в таком случае должна быть устойчивость, нужно гнуть свою линию, нельзя бояться. Абаскаль — молодой тренер, набивает шишки. Проходит матч — он меняет пять человек или схему. Так делать нельзя. Гильермо должен следовать своему стилю и быть последовательным в своих решениях», — сказал Ташуев «СЭ».

    Ранее «Спартак» разошелся миром с «Ахматом» (0:0). Клуб идет на 7-м месте в таблице.

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