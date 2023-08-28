Ташуев: Абаскалю нужно быть последовательным в своих решениях

Экс-наставник «Ахмата»высказаля о работе наставника «Спартака»

«Команда напоминает себя прошлогоднего образца. Она показывает сначала интересный и комбинационный футбол, а потом начинаются резкие перемены, причем это происходит после поражений. Хотя в таком случае должна быть устойчивость, нужно гнуть свою линию, нельзя бояться. Абаскаль — молодой тренер, набивает шишки. Проходит матч — он меняет пять человек или схему. Так делать нельзя. Гильермо должен следовать своему стилю и быть последовательным в своих решениях», — сказал Ташуев «СЭ».

Ранее «Спартак» разошелся миром с «Ахматом» (0:0). Клуб идет на 7-м месте в таблице.