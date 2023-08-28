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    Лангле может вернуться в «Севилью»

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    «Севилья» сделала запрос «Барселоне» о переходе французского защитника Клемана Лангле.

    Клеман Лангле
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    Клеман Лангле

    По информации Marca, андалузский клуб рассматривает только возможность аренды, а не полноценного перехода. Проблема заключается в высокой зарплате игрока, так как «Севилья» не может позволить себе выплачивать ее в полном объеме. «Барселоне» придется платить футболисту часть зарплаты.

    Ранее СМИ сообщали об интересе к Клеману саудовского «Аль-Насра», но Лангле отклонил это предложение.

    Напомним, что Лангле перешел в каталонский клуб из «Севильи» в 2018 году. «Барселона» заплатила за его трансфер почти 40 миллионов евро.

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