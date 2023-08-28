«У нас всё будет хорошо». Конате о будущем «Ахмата»

Нападающийрассказал о том, что изменилось в игре команды после прихода нового главного тренера

«Что изменилось в "Ахмате" при новом тренере? Не так много изменилось. Мы знаем, что если хорошо работаем, то можем играть со всеми. Сейчас бегаем в два раза больше, чем раньше. У нас всё будет хорошо.

Комфортно ли мне жить в Грозном? Конечно. Я мусульманин, это мусульманский город. Всё отлично. Сталкивался ли хоть раз с расизмом в России? Нет, никогда.

У меня жена русская, у нас дочка. Если ты живёшь в стране, надо понимать её язык», — приводит слова Мохамеда Конате «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Конате провел 6 матчей в РПЛ и забил 2 гола. В следующем матче «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке России. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.