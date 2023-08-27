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    «Айнтрахт» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Майнцем»

    «Майнц» — «Айнтрахт»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче второго тура чемпионата Германии «Майнц» в родных стенах сыграл вничью с «Айнтрахтом» со счетом 1:1.

    «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»

    Автором единственного гола в составе хозяев стал Ли Джэ Сон. За гостей забил Омар Мармош.

    Отметим, что начиная с 63-й минуты «Айнтрахт» играл в меньшинстве из-за удаления Ансгара Кнауффа.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Айнтрахт Ф 1:1
    Голы: 1:0 Ли Джэ Сон (25'), 1:1 Омар Мармуш (90 + 2') Майнц: Робин Центнер, Эдмилсон Фернандеш (Штефан Белл, 79'), Сепп ван ден Берг, Максим Лайч (Андреас Ханше-Ольсен, 70'), Антони Каси, Доминик Кор, Леандро Мартинс, Филипп Мвене (Данни да Коста, 78'), Антон Стах, Ли Джэ Сон (Марко Рихтер, 78'), Нельсон Вайпер Патрик Феликс (Brajan Gruda, 70') Айнтрахт Ф: Рандаль Коло Муани (Эрик Эбимбе, 70'), Омар Мармуш, Марио Гётце (Пакстен Ааронсон, 83'), Филипп Макс (Джессик Нганкам, 81'), Эйе Скири, Кристиян Якич (Аурелио Бута, 70'), Ансгар Кнауфф, Вильям Пачо, Робин Кох, Хрвое Смолчич (Кристофер Ленц, 80'), Кевин Трапп Предупреждения: Робин Кох (32'), Ансгар Кнауфф (49'), Эдмилсон Фернандеш (55'), Ансгар Кнауфф (61'), Dino Toppmoller (73'), Доминик Кор (75'), Сепп ван ден Берг (86'), Омар Мармуш (90 + 2'), Bo Svensson (90 + 6')

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    Таким образом, «Айнтрахт» набрал четыре очка и идет пятым. У «Майнца» один пункт и тринадцатая строчка.

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