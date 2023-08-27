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    В «Динамо» рассказали о будущем Лаксальта, Сазонова и Тюкавина

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    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем в команде Диего Лаксальта, Сабы Сазонова и Константина Тюкавина.

    Саба Сазонов
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    Саба Сазонов

    «У "Дженоа" есть заинтересованность к Диего Лаксальту. Но сам игрок не хочет уходить, он тут прижился, говорит на русском языке. Диего доволен тем, как развивается этот отрезок его карьеры. Он показывает великолепную форму. Лаксальт от нас не уйдет.

    Есть предметный интерес к Сабе Сазонову от клуба из топ-лиги, но трансфера нет. Саба — игрок "Динамо".

    Тюкавин? Продвижения нет. Мы сделали предложение, ждем ответ от стороны футболиста», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

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