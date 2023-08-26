Захарян: Дебют? Вообще другой мир, можно сказать, для меня

Полузащитниквысказался о своем дебюте за команду в матче против(0:0) в 3-м туре ла лиги.

«Спасибо большое за поздравления с дебютом. Все хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал, тоже здорово.

Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер. Я тут четыре дня, поэтому не мог дать оценку игре.

Конечно, было волнительно выходить на поле. Вообще другой мир, можно сказать, для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что я выйду, поэтому я был готов, но не знал на какой минуте, поэтому разминался около часа.

Готов ли выйти в основе против "Гранады"? Как решит тренер. Я готов. Очень большая конкуренция, поэтому посмотрим. Но и с замены я готов выходить, доказывать, чтобы играть потом в стартовом составе», — заявил Захарян в эфире Okko Sport.