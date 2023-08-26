«Спартак» — «Ахмат»: счет матча 0:0, обзор

В поединке шестого тура российской Премьер-лиги московскийи грозненскийне смогли выявить сильнейшего.

Команды так и не поразили ворота друг другу. Все усилия соперников вырвать победу не увенчались успехом.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Ахмат 0:0 Спартак: Александр Селихов, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Олег Рябчук, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Camilo, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Бернард Бериша, Мохамед Конате Предупреждения: Иван Олейников (53'), Наиль Умяров (55'), Гиорги Шелия (90+1')

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После этой игры позиции команд остались прежними: «Спартак» (10 очков) — шестой, «Ахмат» (7 пунктов) — десятый.