Корнеев: Старт «Урала» в новом сезоне РПЛ — уникальное событие

Бывший спортивный директор «Зенита»признался, что для него стал сюрпризом стартв новом чемпионате России.

«Урал» набрал 13 очков в пяти турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 26 августа, команда Виктора Гончаренко сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», начало матча — в 15:00 мск.

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«Проблема с составом у "Урала" решается. В этом и сила состава, что при стечении обстоятельств вратарь где‑то помогает держать счет на ноль. В какой‑то определенный момент кто‑то делает пенальти или создает момент, который приводит к голу.

Команда двигается вперед. Это уникальный старт для "Урала", они усилились неплохо», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».