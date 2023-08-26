Ещенко: «Ахмат» тренирует спартач, он захочет победить красно-белых

Экс-игрок «Спартака»высказался о матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Учитывая последние события, "Спартак" должен реабилитироваться и включаться в гонку, поэтому дома надо обыгрывать "Ахмат". Хотя "Ахмат" поменял тренерский штаб и крупно выиграл.

"Ахмат" — неудобный соперник? У "Спартака" нет удобных или неудобных соперников. Они могут и проиграть, и выиграть. Естественно, "Ахмат" будет пытаться выиграть. Тем более их тренер Ромащенко — спартач. Он по-любому захочет обыграть красно-белых», — сказал Ещенко «Чемпионату».

Поединок между «Спартаком» и «Ахматом» начнется в 19:30 мск.