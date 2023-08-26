Азмун высказался о своем переходе в «Рому»

Форвард «Ромы»отреагировал на переход в римскую команду.

«Тяжело описать эмоции, которые я испытываю: я перешёл в один из самых статусных клубов в мировом футболе. Моей мечтой является выиграть титул в футболке "Ромы".

В прошлом году мне удалось выйти на поле стадиона "Олимпико", и я могу сказать, что в своей карьере мне никогда не доводилось видеть более страстных болельщиков. Теперь я с нетерпением жду возможности бороться за них и достигать поставленных перед нами целей», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Ромы».

«Рома» арендовала Азмуна у «Байера» до конца текущего сезона.