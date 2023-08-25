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    Энрике высказал свою позицию по поводу скандала с главой федерации футбола Испании

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    Главный тренер ПСЖ и экс-наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал скандал с главой испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Испанец поцеловал футболистку «красной фурии» Дженнифер Эрмосо во время награждения женской сборной Испании после победы в финале ЧМ-2023 над Англией (1:0). Спортсменке не понравилось поведение Рубиалеса.

    «Работа, проделанная Рубиалесом (на ЖЧМ-2023), была исключительной. Результат говорит сам за себя. Президент признал свою ошибку.

    Я не думаю, что моё мнение по этому вопросу действительно необходимо», — сказал Луис Энрике на пресс-конференции.

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    • Напомним, что Рубиалес отказался уходить в отставку после этого скандала.

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