Энрике высказал свою позицию по поводу скандала с главой федерации футбола Испании

Главный тренери экс-наставник сборной Испаниипрокомментировал скандал с главой испанской федерации футбола

Испанец поцеловал футболистку «красной фурии» Дженнифер Эрмосо во время награждения женской сборной Испании после победы в финале ЧМ-2023 над Англией (1:0). Спортсменке не понравилось поведение Рубиалеса.

«Работа, проделанная Рубиалесом (на ЖЧМ-2023), была исключительной. Результат говорит сам за себя. Президент признал свою ошибку.

Я не думаю, что моё мнение по этому вопросу действительно необходимо», — сказал Луис Энрике на пресс-конференции.

Напомним, что Рубиалес отказался уходить в отставку после этого скандала.