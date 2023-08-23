ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДавилаДавила-забивала. ЦСКА получил долгожданное усиление
    Все новости спорта

    Ташуев: Нелогичные отставки — примета современного российского футбола

    Футбол Ахмат Краснодар
    Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал главную проблему современного футбола.

    Сергей Ташуев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ташуев

    «Учитывая предыдущий опыт, а он у меня очень большой, нелогичные отставки — примета современного футбола.

    Успешно работал в "Краснодаре", "Анжи", "Ахмате", но пришлось уйти.

    У руководителей не всегда хватает терпения, особенно если сравнивать с советскими временами. Менеджмент той поры давал тренеру время себя проявить и вообще серьезно относился к нашей профессии.

    Было негласное правило: "Чтобы поставить игру, тренеру требуется два года". Потому и большинство команд были узнаваемы. Стиль Ахалкаци, Лобановского, Бескова, Прокопенко легко угадывался. И все они работали по несколько лет.

    Сейчас иначе. В 90‑е футбол двинулся в сторону бизнеса: "Я плачу деньги — дайте мне результат, зрелище, прибыль от продажи игроков. И чем быстрее, тем лучше. У меня же быстро бизнес наладился, почему вы так не можете?" А футбол это другое. Он ближе к театру: сначала надо подготовить актеров, затем распределить роли, выучить текст, выставить декорации. Тогда зрителю понравится. Неготовой труппе на сцене делать нечего, публика не оценит.

  • Ташуев: Удивляюсь, почему мне не дали время для исправления ситуации в «Ахмате»
  • Читайте по теме

    • При этом есть объективные трудности. Во‑первых, разрушена система детской подготовки.

    Во‑вторых, у нас холодная страна, где полгода длится зима. Не Испания с Бразилией, мягко говоря. Значит, готовить футболистов нужно дольше и качественнее. Сейчас же в командах РПЛ игрокам порой прививают азы, упущенные в детской школе. Руководители клубов вроде бы все понимают, но в оценке результатов подвержены эмоциям. Думают, футбол начнет работать как обычный бизнес», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?
  • «Брага» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Астон Вилла» столкнется с проблемами?
  • «Хиберниан» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?
  • «Мольде» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хиберниан — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норшелланн — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Астана — Партизани
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры