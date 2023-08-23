Ташуев: Нелогичные отставки — примета современного российского футбола

Бывший главный тренер «Ахмата»назвал главную проблему современного футбола.

«Учитывая предыдущий опыт, а он у меня очень большой, нелогичные отставки — примета современного футбола.

Успешно работал в "Краснодаре", "Анжи", "Ахмате", но пришлось уйти.

У руководителей не всегда хватает терпения, особенно если сравнивать с советскими временами. Менеджмент той поры давал тренеру время себя проявить и вообще серьезно относился к нашей профессии.

Было негласное правило: "Чтобы поставить игру, тренеру требуется два года". Потому и большинство команд были узнаваемы. Стиль Ахалкаци, Лобановского, Бескова, Прокопенко легко угадывался. И все они работали по несколько лет.

Сейчас иначе. В 90‑е футбол двинулся в сторону бизнеса: "Я плачу деньги — дайте мне результат, зрелище, прибыль от продажи игроков. И чем быстрее, тем лучше. У меня же быстро бизнес наладился, почему вы так не можете?" А футбол это другое. Он ближе к театру: сначала надо подготовить актеров, затем распределить роли, выучить текст, выставить декорации. Тогда зрителю понравится. Неготовой труппе на сцене делать нечего, публика не оценит.

При этом есть объективные трудности. Во‑первых, разрушена система детской подготовки.

Во‑вторых, у нас холодная страна, где полгода длится зима. Не Испания с Бразилией, мягко говоря. Значит, готовить футболистов нужно дольше и качественнее. Сейчас же в командах РПЛ игрокам порой прививают азы, упущенные в детской школе. Руководители клубов вроде бы все понимают, но в оценке результатов подвержены эмоциям. Думают, футбол начнет работать как обычный бизнес», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».