Ташуев: Удивляюсь, почему мне не дали время для исправления ситуации в «Ахмате»

Бывший главный тренеррассказал об увольнении из грозненского клуба, который решил нанять специалиста с более жестким подходом.

Ташуев руководил «Ахматом» с сентября 2022 года. В новом сезоне грозненцы потерпели пять поражений в шести матчах. 18 августа главным тренером клуба был назначен Мирослав Ромащенко.

«Сам удивляюсь, почему мне не дали время для исправления ситуации. Может быть, эмоции сыграли в сторону этого решения. Сразу после игры с "Пари НН" [0:2], как только вошел в раздевалку, получил сообщение от президента.

Дальше голосовыми сообщениями толерантно поговорили о том, что я слишком профессионально отношусь к футболистам, а им нужна жесткая рука — встряска. Ну, давайте встряску! Но мы остались в хороших отношениях с клубом.

Были ли конфликты с игроками? С футболистами всегда есть острые углы. Недовольства, замена — нормальное явление, потом-то мы общаемся. Но не было никаких предпосылок для конфликта.

Матч с "Пари НН" — был роковой ошибкой. Это была худшая моя игра в "Ахмате" — не было страсти, жажды. Было много слагаемых в сторону неудачи: травмы и проведенные сборы.

Я, как и все тренеры без команд, нахожусь в стадии ожидания. Сейчас сижу, работаю и анализирую. Интересовалась одна команда Первой лиги, в которой поставлены задачи пройти в РПЛ. Пока как-то так», — сказал Ташуев Sport24.