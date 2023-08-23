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    Семин призвал Миранчука покинуть «Аталанту»

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    Известный тренер Юрий Семин читает, что Алексею Миранчуку нужно как можно скорее перейти из «Аталанты» в другой клуб.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В прошедшем сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Сообщалось, что россиянин хочет вернуться в туринский клуб.

    «Леше нужно уходить в аренду или играть лучше, вот и все. Других вариантов нет. Я не вижу другого развития событий, он просто попал не к тому тренеру и не в ту команду.

  • Агент Миранчука заявил, что в скором времени будет известно, где футболист продолжит карьеру
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    • У Гасперини свои требования, и, видимо, Леша не подходит под эти требования. Может быть, у него есть игроки лучше. Поэтому это простая ситуация», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

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