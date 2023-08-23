Семин призвал Миранчука покинуть «Аталанту»

Известный тренерчитает, чтонужно как можно скорее перейти изв другой клуб.

В прошедшем сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Сообщалось, что россиянин хочет вернуться в туринский клуб.

«Леше нужно уходить в аренду или играть лучше, вот и все. Других вариантов нет. Я не вижу другого развития событий, он просто попал не к тому тренеру и не в ту команду.

У Гасперини свои требования, и, видимо, Леша не подходит под эти требования. Может быть, у него есть игроки лучше. Поэтому это простая ситуация», — приводит слова Семина «Р-Спорт».