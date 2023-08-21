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    Ярошик назвал позорной игру «Оренбурга» в матче с «Ахматом»

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    Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о поражении от грозненского «Ахмата» (0:4) в матче пятого тура РПЛ.

    Иржи Ярошик
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    Иржи Ярошик

    «Мы подарили игру сопернику. Поздравим нового главного тренера "Ахмата". Во второй половине встречи мы просто ничего не могли сделать, не могли создать голевой момент. Позорная игра. Летели сюда столько часов, готовились к матчу — не знаю, как можно выходить так на поле.

    Я всегда защищаю своих футболистов, но это позор. Опасность у ворот соперника мы не могли создать, не можем совершить хорошую подачу, зацепиться за мяч. Отставка? Не я решаю такие вопросы. Это был худший матч "Оренбурга" под моим руководством. Данный вопрос нужно задавать руководству клуба», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» после пяти туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице, «Ахмат» идет девятым.

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