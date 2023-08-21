Форвард «Факела»: Самое главное, что команда выиграла, а остальное всё неважно

Нападающийрассказал о своих намерениях стать лучшим бомбардиром в РПЛ.

«Всё прекрасно — выиграли. Это как глоток воздуха для нас. До этого четыре матча не могли выиграть. Сейчас всё сложилось так, что и команда, и болельщики были с нами. Горжусь ли собой, что забил? Ни в коем случае. Самое главное, что команда выиграла, а остальное всё неважно.

В среде болельщиков говорят, что я могу стать лучшим игроком команды? Ещё раз говорю: главное, чтобы команда выиграла, а кто забьёт — неважно. Стремлюсь ли я? Именно в клубе быть лучшим нападающим — не знаю. Надо стремиться быть лучшим нападающим РПЛ», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Марков провел 5 матчей за «Факел» в РПЛ и забил 3 гола.