КАМАЗ — «Арсенал» Тула: счет матча 0:0, обзор

В матче шестого тура Первой лиги Россиии тульскийсыграли вничью.

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Все усилия соперников забить мяч не увенчались успехом.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Арсенал Тула 0:0 КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Fartuna B., Александр Гаглоев, Gorelov P., Роман Мануйлов, Валентин Пальцев, Ratnikov S., Даниил Родин, Александр Щербатюк Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Geloyan I., Ансор Хабибов, Александр Коротков, Levin V., Makarov A., Ифеани Дэвид Ндука, Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов Предупреждения: Руслан Аюкин (13'), Даниил Родин (50'), Ифеани Дэвид Ндука (53'), Makarov A. (56'), Алексей Померко (65')

Таким образом, КАМАЗ набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. У «Арсенала» шесть пунктов и пятнадцатая строчка.