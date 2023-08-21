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    КАМАЗ и «Арсенал» поделили очки

    КАМАЗ — «Арсенал» Тула: счет матча 0:0, обзор

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    В матче шестого тура Первой лиги России КАМАЗ и тульский «Арсенал» сыграли вничью.

    КАМАЗ
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    КАМАЗ

    Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Все усилия соперников забить мяч не увенчались успехом.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Арсенал Тула 0:0
    КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Fartuna B., Александр Гаглоев, Gorelov P., Роман Мануйлов, Валентин Пальцев, Ratnikov S., Даниил Родин, Александр Щербатюк Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Geloyan I., Ансор Хабибов, Александр Коротков, Levin V., Makarov A., Ифеани Дэвид Ндука, Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов Предупреждения: Руслан Аюкин (13'), Даниил Родин (50'), Ифеани Дэвид Ндука (53'), Makarov A. (56'), Алексей Померко (65')

    Таким образом, КАМАЗ набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. У «Арсенала» шесть пунктов и пятнадцатая строчка.

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