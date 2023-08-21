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    «Бетис» разошелся миром с «Атлетико» в матче Примеры

    «Бетис» — «Атлетико»: счет матча 0:0, обзор

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    Мадридский «Атлетико» не смог обыграть «Бетис» (0:0) в матче 2-го тура испанской Примеры.

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    «Матрасникам» удалось совершить только один удар в створ ворот, а «Бетису» и вовсе не удалось попасть по воротам. К тому же хозяева владели мячом 56% времени против 44-х у «Атлетико».

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Атлетико 0:0
    Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Луис Фелипе, Абнер Винисиус, Родригес Гидо, Марк Рока, Айтор Руйбаль (Хуан Крус, 72'), Иско (Родриго Эрнандес, 72'), Айосе Перес (Андрес Гуардадо, 83'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 63') Атлетико: Мемфис Депай (Сауль Ньигес, 64'), Антуан Гризманн, Тома Лемар (Альваро Мората, 64'), Родриго Де Пауль (Родриго Рикельме, 80'), Маркос Льоренте (Pablo Barrios, 46'), Янник Карраско (Самуэль Лино, 65'), Марио Эрмосо, Аксель Витсель, Стефан Савич, Сесар Аспиликуэта, Ян Облак Предупреждения: Айтор Руйбаль (38'), Стефан Савич (43'), Иско (51'), Diego Simeone (54')

    В следующем матче «Атлетико» сыграет 28 августа с «Райо Вальекано», а «Бетис» встретится с «Атлетиком» из Бильбао 27 августа.

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