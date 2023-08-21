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    Алаев: По игре «Зенит» был объективно сильнее «Спартака»

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о победе «Зенита» над московским «Спартаком» в матче пятого тура чемпионата России (3:1).

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Мне очень понравилась игра, хотя по качеству немного ожидал другого, были ожидания, возможно, завышенные. Приятно, что такая аудитория (33 844 зрителей), побили рекорд московских матчей.

    Хотелось бы отметить и главного арбитра встречи Сергея Карасёва, понятно, что будут разбирать пенальти, затяжку времени, количество свистков, но он справился, то есть держал игру под контролем, нигде не полыхнуло, в принципе, к судейству вопросов нет.

    По игре "Зенит", мне кажется, был объективно сильнее, очень удивил состав "Спартака", тренеру виднее, он готовил команду, появление некоторых футболистов меня сильно удивило.

    Хотел бы всех поздравить, пять туров прошли, интрига, как ждали и надеялись, есть на каждом этаже турнирной таблицы. Очень хочется, чтобы так и продолжалось. Никто не выпадает, идёт борьба, каждый может обыграть каждого», — приводит слова Алаева ТАСС.

    «Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

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