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    Сенников: «Локомотив» умеет терпеть

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    Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор
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    Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор

    «В матче "Краснодар" владел инициативой, у него было больше моментов, но "Локомотив" — та команда, которая умеет терпеть. Каждый матч сейчас дается тяжело, потому что "железнодорожники" находятся не в лучшей форме. Это показала игра с "Крыльями Советов", когда "Локомотив" также сумел сравнять счет только в концовке матча. Ребята молодцы, что нашли в себе силы не опустить руки, когда ничего не получается, а концовку провели с большим желанием. Они оказывали давление на соперника и какие-то эпизоды были.

    Миранчук забил сумасшедший мяч. Но и "быки" сами сбавили обороты под конец встречи. Не умеют они играть девяносто семь минут. Надо отдать должное гостям, что они вытерпели. Сработало исполнительское мастерство, плюс Галактионов очень освежил игру заменами. Он постоянно искал, кто может помочь. Футболисты выходили, чуть-чуть добавляли, и это сработало», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

    В следующем туре «Локомотив» 27 августа встретится на выезде с «Сочи».

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