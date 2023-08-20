«Бог тебе судья». Тренер «Ленинградца» обратился к арбитру матча с «Акроном»

Главный тренерраскритиковал судейство в матче шестого тура Первой Лиги против(1:1).

Главным судьей игры в Санкт‑Петербурге был Николай Волошин.

«Всё получилось, о чем говорили всю неделю. Где‑то моментами мы отдавали инициативу, делали акцент на оборонительные действия.

Понятно, что нам не хватает наглости в работе с мячом, когда нужно сделать агрессивный ход. Когда соперник поплыл после гола, надо было добивать и забить второй. А мы это не сделали, к сожалению.

Для меня ключевой момент — штрафной. Смотрели эпизод с разных ракурсов и не поняли, за что его назначили. Это новые правила?

Хочу обратиться к судье Волошину: там фола не было, смешно. Если ты хочешь вернуться в РПЛ и назначаешь такие штрафные на последних минутах… Как говорится, бог тебе судья», — передает слова Кирьякова «Матч ТВ».