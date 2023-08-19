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    Рианчо: Захаряну необходимо пройти адаптацию, чтобы успешно играть в Ла Лиге

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    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    Рауль Рианчо
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    Рауль Рианчо

    «Необходимо пройти адаптацию, чтобы успешно играть в Ла Лиге. Многие российские игроки приехали в Испанию после распада СССР. Почти все они приехали в команды на севере Испании, где хорошая погода, хорошее питание и высокий уровень жизни. 90 процентов тех, кто приехал — хорошо адаптировались и преуспели. Я надеюсь, что новые игроки, которые решат играть в чемпионате Испании, том числе Захарян, снова добьются успеха», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

    Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

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