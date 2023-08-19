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    «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Сельтой» в матче Примеры

    «Реал Сосьедад» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1) в матче 2-го тура испанской Примеры.

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    Первый гол в этом матче забил форвард «Реал Сосьедада» Андер Барренечеа на 22-й минуте встречи. Партнер Андера по команде Такефуса Кубо получил мяч, обыграл одного соперника, а затем навесил с края прямо в штрафную. Барренечеа осталось только сильно пробить головой — 1:0.

    Уже на 90+4-й минуте защитник «Сельты» Оскар Мингеса получил мяч после отскока и ударил точно в нижний правый угол ворот — 1:1.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Сельта 1:0
    Голы: 1:0 Андер Барренечеа (22'), 1:1 Оскар Мингуэза (90 + 4') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Алекс Солас, 79'), Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Брайс Мендес, Мартин Субименди, Беньят Туррьентес (Pablo Marin, 79'), Такефуса Кубо, Карлос Фернандес (Садик Умар, 64'), Андер Барренечеа (Микель Оярсабаль, 64') Сельта: Йёрген Странн Ларсен (Мигель Родригес, 85'), Яго Аспас, Жонатан Бамба, Hugo Sotelo (Джозеф Айду, 46'), Франсиско Пейнадо, Лукас де ла Торре (Carlos Dotor, 85'), Мануэль Санчес (Франко Серви, 84'), Унай Нуньес, Карл Старфельт, Оскар Мингуэза, Иван Вильяр Предупреждения: Мартин Субименди (40'), Яго Аспас (51'), Робен Ле Норман (69')

    В следующем матче «Реал Сосьедад» встретится 25 августа с «Лас-Пальмасом», а «Борнмут» сыграет 25 августа с мадридским «Реалом».

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