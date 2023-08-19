«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: счет матча 1:4, обзор голов

одержал победу над(4:1) в матче 2-го тура АПЛ.

Первый гол гости забили на 15-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Брайтона» Каору Митома.

Уже в самом начале 2-го тайма, на 46-й минуте защитник Первис Эступиньян удвоил преимущество своей команды.

На 51-й и 55-й минутах встречи полузащитник «Брайтона» Солли Марч забил 2 быстрых гола и сделал счет разгромным — 4:0.

Гол престижа у «Вулверхэмптона» забил форвард Хван Хи Чан на 61-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион 1:4 Голы: 0:1 Каору Митома (15'), 0:2 Первис Эступинан (46'), 0:3 Соломон Марч (51'), 0:4 Соломон Марч (55'), 1:4 Хван Хи Чан (61') Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду, Крэйг Доусон (Тоте Антонио Гомеш, 71'), Макс Килман, Райан Айт Нури (Уго Буэно, 86'), Педру Нету, Joao Gomes (Пабло Сарабия, 55'), Марио Лемина, Матеус Нунес, Фабиу Силва (Хван Хи Чан, 55'), Матеус Кунья Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек (Жоао Педро, 57'), Каору Митома (Адам Лаллана, 81'), Хулио Сесар Энсисо (Эван Фергюсон, 67'), Соломон Марч, Билли Гилмор, Паскаль Гросс (Махмуд Дахуд, 81'), Первис Эступинан, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Джеймс Милнер (Йоэл Велтман, 57'), Джейсон Стил Предупреждения: Паскаль Гросс (8'), Крэйг Доусон (17'), Джеймс Милнер (18'), Хулио Сесар Энсисо (19'), Первис Эступинан (60'), Хван Хи Чан (63'), Жоао Педро (64'), Матеус Нунес (76'), Макс Килман (88'), Матеус Нунес (90 + 5')

В следующем матче «Брайтон» встретится с «Вест Хэмом» 26 августа, а «Вулверхэмптон» сыграет в тот же день с «Эвертоном».