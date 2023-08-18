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    Семак заявил, что «Зенит» не будет играть вторым номером в матче со «Спартаком»

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной тактике питерцев в поединке 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Готовы ли играть со "Спартаком" в Москве вторым номером? Этот вариант не рассматривается. Будем играть так, как мы это делаем всегда. Понятно, что делаем поправки, исходя из соперника. Посмотрим, как всё сложится. Кто из соперников сможет навязать инициативу, тот, наверное, и станет контролировать игру и ход матча. В "Спартаке", безусловно, хорошая группа атаки. Поэтому их результативность — не большой сюрприз.

    Будет ли разговор с командой на тему того, как справляться с эмоциями и не поддаваться на провокации? Думаю, мы должны играть. А эмоции — это часть футбола. Что касается провокаций, то много зависит от арбитра, насколько он умеет контролировать игру. Есть мужская борьба, а есть грубость, которая должна пресекаться. Как арбитр управляет игрой, от этого и зависит ситуация на поле», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    «Спартак» и «Зенит» сыграют 20 августа. Команды рассудит главный арбитр Сергей Карасев.

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