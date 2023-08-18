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    «Рубин» одолел «Крылья Советов» и добыл первую победу после возвращения в РПЛ

    «Рубин» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче пятого тура чемпионата России «Рубин» переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

    Тренер «Рубина» Рашид Рахимов
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    Тренер «Рубина» Рашид Рахимов

    На голы Алексея Грицаенко и Александра Мартыновича самарцы ответили точным ударом престижа Бенжамина Гарре.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Крылья Советов 2:1
    Голы: 1:0 Алексей Грицаенко (11'), 1:1 Бенхамин Гарре (15'), 2:1 Александр Мартынович (42') Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Даниил Кузнецов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Марат Апшацев, Дмитрий Кабутов, Мирлинд Даку, Александр Ломовицкий Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Владислав Шитов, Никита Салтыков, Владимир Хубулов Предупреждения: Никита Салтыков (58'), Гленн Бейл (67'), Мирлинд Даку (78'), Гленн Бейл (89')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. «Крылья Советов» остались на пятом месте с восемью пунктами.

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