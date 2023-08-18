«Рубин» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

Тренер «Рубина» Рашид Рахимов Фото: globallookpress.com
На голы Алексея Грицаенко и Александра Мартыновича самарцы ответили точным ударом престижа Бенжамина Гарре.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Крылья Советов 2:1
Голы: 1:0 Алексей Грицаенко (11'), 1:1 Бенхамин Гарре (15'), 2:1 Александр Мартынович (42') Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Даниил Кузнецов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Марат Апшацев, Дмитрий Кабутов, Мирлинд Даку, Александр Ломовицкий Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Владислав Шитов, Никита Салтыков, Владимир Хубулов Предупреждения: Никита Салтыков (58'), Гленн Бейл (67'), Мирлинд Даку (78'), Гленн Бейл (89')
«Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. «Крылья Советов» остались на пятом месте с восемью пунктами.