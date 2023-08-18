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    Мартинс: С нетерпением жду встречи с «Зенитом»

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    Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс дал комментарий по поводу матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Он согласился, что данное противостояние нельзя назвать рядовым.

    Кристофер Мартинс
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    Кристофер Мартинс

    «Чувствуется ли, что игра с "Зенитом" — не рядовая? Конечно, мы все ждём этот матч, понимаем, что он важный, готовимся, делаем всё возможное, чтобы наилучшим образом подойти к нему и сыграть как можно лучше.

    Успел ли я за время в "Спартаке" прочувствовать градус противостояния именно с "Зенитом"? Все большие матчи — особенные. Я с нетерпением жду встречи с "Зенитом", чтобы почувствовать поддержку болельщиков на нашем стадионе», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе «Спартака».

    Встреча состоится 20 августа в Москве.

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