ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений
  • 18:44
    • «Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
  • 17:26
    • Тренер «Реала Сосьедад»: Было бы разумнее, если бы сделка по Захаряну закрылась до начала сезона
  • 15:01
    • «Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Иванов: России надо возвращаться в Европу. Мечтаю увидеть «Урал» в Лиге чемпионов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал Лига чемпионов
    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем российского футбола.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Я согласен, что лучше играть в азиатской Лиге чемпионов, чем не играть. Но мы туда придём, и нам японцы, австралийцы скажут, что не будут с нами играть. Надо возвращаться — нас ждут в Европе. Когда все закончится, нас вернут сразу же.

    Неоднократно говорил, что моя мечта — Лига чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно... Я мечтаю, чтобы наша команда — из Екатеринбурга, из Свердловской области — сыграла в Лиге чемпионов», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» не будет тянуть с голом
  • «Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» выявить сильнейшего?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Марсельцы начнут без прелюдий?
  • «Мец» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мец — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры