Иванов: России надо возвращаться в Европу. Мечтаю увидеть «Урал» в Лиге чемпионов

Президентвысказался о будущем российского футбола.

«Я согласен, что лучше играть в азиатской Лиге чемпионов, чем не играть. Но мы туда придём, и нам японцы, австралийцы скажут, что не будут с нами играть. Надо возвращаться — нас ждут в Европе. Когда все закончится, нас вернут сразу же.

Неоднократно говорил, что моя мечта — Лига чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно... Я мечтаю, чтобы наша команда — из Екатеринбурга, из Свердловской области — сыграла в Лиге чемпионов», — приводит слова Иванова «РИА Новости».