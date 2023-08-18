«Зенит» готов платить Азмуну 3 млн евро за сезон

хочет обратно выкупить у «Байера» нападающего

По информации Sport24, представители «Зенита» уже связывались иранским футболистом по поводу возможного возвращения в Санкт-Петербург.

Источник утверждает, что петербургский клуб готов предложить Сердару контракт на три миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выкупить Азмуна за пять миллионов евро. Также писали о том, что 28-летний игрок не заинтересован в переходе в свою бывшую команду.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в начале 2022 года.